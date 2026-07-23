Врач Беляева призвала снижать нагрузки во время работ на даче при проблемах с суставами

День дачника ежегодно отмечается в России 23 июля. Такая популярность загородной жизни легко объяснима: работа на грядках благотворно влияет на здоровье и приносит финансовую пользу в некоторых аспектах, считают эксперты. О плюсах и минусах отдыха на даче – в материале Москвы 24.

Островок умиротворения

Проведенное на даче время полезно тем, что человек много времени находится на свежем воздухе, а значит, обогащает организм кислородом. Благодаря этому улучшается сон и общее состояние, рассказала Москве 24 врач-терапевт Мария Беляева.

"Также на участках обычно есть огороды: растут свои экологически чистые зелень, овощи, фрукты и ягоды, богатые витаминами и различными веществами", – отметила врач.

Еще человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах. Благодаря этому задействуются и остаются в тонусе различные группы мышц, добавила Беляева.





Мария Беляева врач-терапевт При этом рекомендуется сменять физическую нагрузку отдыхом: например, поработать в течение 40–45 минут (в зависимости от состояния здоровья), а затем полежать или посидеть в тени, чтобы восстановиться. Также желательно соблюдать режим труда в жаркие часы: обязательно надевать головной убор, при активном солнце (с 12:00 до 15:00) уходить в дом, чтобы не получить тепловой удар. Особенно осторожным нужно быть дачникам с гипертонией, склонностью к повышению давления и сердечными заболеваниями. Помимо этого, важно не забывать о соблюдении питьевого режима.

Также не стоит злоупотреблять посещением бани, особенно при сердечно-сосудистых, артериальных и заболеваниях нервной системы. Такая процедура также способна навредить при опухолях или склонности к ним, поэтому в этом вопросе консультация с врачом обязательна. Здоровому человеку посещать баню рекомендуется раз в неделю, подчеркнула эксперт.

"Кроме того, на дачу обязательно брать с собой назначенные врачом лекарства и вовремя их принимать. При этом у многих есть аллергия на растения, поэтому важно смотреть за состоянием. Если что-то зацвело и самочувствие плохое, стоит убрать фактор риска, приняв антигистаминные. Помимо этого, на даче нужно быть осторожным при суставных патологиях. Поэтому стоит избегать неудобных поз, доставляющих боль и дискомфорт, плюс разминаться по необходимости. Также можно использовать подручные средства – табуретку или же подкалывать подушку под колени, чтобы не застудить суставы", – рассказала терапевт.

Она добавила, что еще один большой плюс дачи кроется в пользе для нервной системы. На природе информационная нагрузка ниже, что помогает уменьшить уровень стресса. В итоге организм переключается на отдых: обилие зеленого цвета, звуки природы, отсутствие шума благотворно влияют на ментальное здоровье.

Выгодно экономически?

Если рассматривать дачу с точки зрения экономии, то свой участок окупается далеко не всегда, а только при разумном выборе культур, рассказала Москве 24 финансовый консультант Анна Тюрнева.

"Выгоднее выращивать то, что дорого обходится в рознице, но занимает мало места и дает хороший урожай: зелень, пряные травы, клубнику, малину, смородину, черешню, томаты и огурцы. Экономический смысл есть и в заморозке, а также в домашних заготовках. А вот картофель, морковь, свекла и капуста не всегда помогают сэкономить. Если сложить стоимость семян, удобрений, воды, инвентаря и собственного труда, выращивание "борщевого набора" на шести сотках может обойтись дороже, чем покупка нескольких мешков сезонных овощей осенью", – объяснила эксперт.

Главное условие выгоды – дача должна принадлежать семье, быть обустроенной и не требовать серьезных вложений. Покупать участок, строить дом и устанавливать теплицу исключительно ради экономии на продуктах вряд ли рационально. В этом случае каждый домашний огурец рискует оказаться почти "золотым", предупредила эксперт.





Анна Тюрнева финансовый консультант Дача – это не только, условно, бесплатный урожай, но и регулярные счета. Придется оплачивать электроэнергию, особенно если работают насосы для полива, морозильные лари или системы обогрева теплиц, вывоз мусора, земельный налог, членские и целевые взносы СНТ, ремонт дома и общей инфраструктуры. Размер этих расходов со временем растет, а платить за содержание участка приходится даже тогда, когда семья на даче не живет. Поэтому перед началом сезона полезно составить хотя бы приблизительную смету и сравнить плановую себестоимость урожая с ценами в магазинах.

Эксперт добавила, что отдельная статья рисков – штрафы, о которых дачники нередко забывают, увлекаясь хозяйством. Самые распространенные нарушения связаны с пожарной безопасностью: разведение огня или сжигание травы и мусора без соблюдения установленных требований может обойтись в 5–15 тысяч рублей, а во время особого противопожарного режима – в 10–20 тысяч (статья 20.4 КоАП РФ).

"За использование участка не по назначению штраф рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости, но составит не менее 10 тысяч рублей (статья 8.8 КоАП РФ). Незаконное выращивание наркосодержащих растений грозит штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или административным арестом (статья 10.5.1 КоАП РФ), а при крупном размере – уже уголовной ответственностью. С марта 2026 года собственники также обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе борщевиком: непринятие необходимых мер может повлечь штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей (часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ)", – рассказала Тюрнева.

Она подчеркнула, что дача выгодна не как огород "для выживания", а скорее как небольшая "бутиковая ферма" для семьи. Экономика складывается, когда участок уже обустроен и расположен недалеко от квартиры, на нем выращивают востребованные и сравнительно дорогие продукты, а урожай действительно съедают, замораживают или превращают в заготовки.

В остальных случаях дачу правильнее воспринимать не как источник бесплатных овощей, а как место отдыха и возможность получать более свежие продукты. Такая выгода измеряется не только деньгами, но и качеством питания, физической активностью и временем на свежем воздухе, заключила Тюрнева.