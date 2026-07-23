Гибридные авто Esteo включили в программу льготного кредитования Минпромторга

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Гибридные автомобили российского бренда Esteo внесли в программу льготного кредитования Минпромторга для машин на новых источниках энергии. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Внедорожники производит "АГР Холдинг" вместе с китайской компанией Defetoo на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

"Российский бренд премиальных автомобилей Esteo сообщил о включении моделей Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 в государственную программу поддержки сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV)", – уточнила компания.

На них распространена выгода в размере 925 тысяч рублей.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия с помощью механизма утильсбора будет защищать собственный рынок от "лазеек" по ввозу зарубежных автомобилей через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). По его словам, в стране на данный момент совместно с иностранными партнерами выпускается большое количество моделей автомобилей, которые при условии выполнения требований по локализации и передаче технологий считаются российскими.

