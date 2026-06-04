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04 июня, 11:17

Политика

В РФ готовят новую программу льготной покупки машины для многодетных

Фото: 123RF.com/prostooleh

В России разрабатывают новую программу, чтобы предоставлять льготные условия покупки машины для многодетных семей, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

На сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров", которая проходит в рамках ПМЭФ, она указала на то, что в России уже существует льготная программа покупки автомобилей для многодетных, но ее эффективность оказалась низкой.

При этом, как правило, семьи с большим количеством детей пользуются просторными автомобилями, их затронули новые правила расчета утильсбора.

В связи с этим Кузнецова обратилась в Минпромторг и попросила создать программу, которая позволит многодетным семьям получить транспортное средство в рассрочку на льготных условиях. В министерстве ей сказали, что такая программа сейчас разрабатывается.

Ранее член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова рассказала, что многодетным и семьям с детьми-инвалидами нужно разрешить потратить маткапитал на покупку автомобиля.

Кроме того, она подчеркнула, что материнский капитал следует ориентировать на рождение второго и последующих детей, поскольку родители сталкиваются с финансовыми проблемами.

В то же время председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что нынешний маткапитал нельзя назвать эффективным – его максимальный размер позволит купить только 8 квадратных метров. В связи с этим он предложил увеличить выплату, при этом нужно ориентироваться на социальную норму жилья, которая сейчас составляет 18 "квадратов" на человека.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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