В РФ могут разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на покупку машины

Семьям с детьми-инвалидами и многодетным необходимо предоставить возможность потратить маткапитал на покупку автомобиля. Об этом заявила член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

"Вопрос, кстати, тоже очень такой серьезный, пока не решенный, но я думаю, что к этому подойдут депутаты и будет принято такое решение. Считаю, что, особенно если в семье ребенок-инвалид, то эта семья должна иметь право на выплату из материнского капитала на приобретение автомобиля", – цитирует ее ТАСС.

Как подчеркнула парламентарий, программа маткапитала должна быть ориентирована на появление второго и последующих детей, поскольку тут возникают проблемы материальной обеспеченности родителей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал увеличить размер материнского капитала, ориентируясь на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека.

Он отметил, что нынешний маткапитал неэффективен, так как его максимальный размер позволяет купить лишь 8 "квадратов", которые ниже соцнормы почти в 2,5 раза. В качестве еще одного аргумента сенатор добавил, что до 67% семей используют выплату для улучшения жилищных условий, что требует оценивать ее эффективность исходя из стоимости квадратного метра.

