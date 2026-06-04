Собянин: 15 современных зон отдыха у воды появится в Москве в этом году

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году в Москве появится 15 зон отдыха у воды. Их благоустроят по новому формату – с максимальным комфортом для жителей и гостей столицы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"По сути, это будут городские места отдыха в разных районах Москвы. Часть начнет работать в течение двух-трех недель, но большинство уже открыто, как, например, в Гольянове", – рассказал мэр.

Речь идет о зоне отдыха у воды вблизи Гольяновского пруда. По словам градоначальника, этот водоем является любимым местом отдыха жителей района.

На берегу обустроили три бассейна с подогревом воды, поставили шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики. Также открыли павильоны с раздевалками и душевыми, кафе и медпунктом. Летом там смогут одновременно отдыхать до 400 человек.

"Гольяново – активно развивающийся район на востоке столицы. За последние годы мы уже многое сделали для повышения качества жизни в нем", – отметил Собянин.

В частности, была построена новая магистраль – Московский скоростной диаметр. Благодаря ей стало быстрее добираться до разных частей города.

Кроме того, проведена комплексная реконструкция головного здания и филиалов № 1 и 4 поликлиники № 191, филиалов № 2 и 3 детской поликлиники № 122. По программе "Моя школа" были обновлены здания школ № 1516, 1352 и 1598, также продолжаются работы в еще одном корпусе школы № 1516 на Алтайской улице.

Собянин добавил, что в настоящее время в районе возводят сразу 7 новых жилых комплексов по программе реновации. Одновременно с этим строят детский сад на Амурской улице и образовательный комплекс на Монтажной улице. А в 2028 году намерены открыть новую станцию метро.

Ранее сообщалось, что в столице до 9 июня проходит серия мероприятий проекта "Лето в Москве". Все желающие смогут посетить мастер-классы, экскурсии, кинопоказы под открытым небом, исторические реконструкции, спортивные активности и экологические программы для всей семьи.

Например, на площади Революции работает винтажный маркет. Там можно посмотреть на антикварные вещи, предметы прошлых эпох. В свою очередь, сад "Эрмитаж" предлагает посетителям 5 июня научиться создавать аксессуары из разных материалов. Чтобы принять участие в мастер-классах, необходимо заранее пройти регистрацию.