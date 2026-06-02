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Новости

02 июня, 16:04

Город

В рамках "Лета в Москве" представлена программа мероприятий с 3 по 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 3 по 9 июня пройдет серия мероприятий проекта "Лето в Москве". Для жителей и гостей города подготовили мастер-классы, экскурсии, кинопоказы под открытым небом, исторические реконструкции, спортивные активности и экологические программы для всей семьи. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Винтажные маркеты и путешествие в атмосферу старой Москвы

Одной из центральных площадок недели станет винтажный маркет на площади Революции. Посетители смогут увидеть коллекции антиквариата и предметов прошлых эпох – от французского мыла и настенных часов XIX века до дизайнерского стекла и редких статуэток из частных собраний и галерей.

Продолжить знакомство с историей можно будет 6 и 7 июня в парке "Митино" и музее-усадьбе "Люблино", где откроются ретрофотоателье. Гостям предложат примерить дворянские образы прошлых столетий, узнать о моде и правилах этикета разных эпох, а также принять участие в тематической фотосессии.

"Домики добра"

В рамках проекта на 30 площадках фестиваля "Московские сезоны" продолжают работу "Домики добра" проекта "Москва помогает". Здесь принимают средства личной гигиены и подарочные наборы для участников специальной военной операции, канцтовары, игрушки и сладости для детей из новых регионов, а также товары для животных из приютов.

Волонтеры помогают упаковать посылки и оформить открытки с пожеланиями. Пункты работают по будням с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00.

Мастер-классы для всей семьи

5 июня в саду "Эрмитаж" посетителей научат создавать аксессуары, сувениры и элементы декора из различных материалов – от картона и пластика до фетра и пластилина. Мастер-классы пройдут с 12:00 до 19:00 по предварительной регистрации. 6 июня аналогичная программа состоится в парке "Ходынское поле".

В парке "Митино" и усадьбе "Люблино" 6 и 7 июня с 12:00 до 14:20 можно будет бесплатно собрать мозаику "Парковый пейзаж", оформить арт-планеры, изготовить закладки для книг и ретрооткрытки.

Кроме того, в ландшафтном парке "Митино" продолжат работу "Усадебные гостиные" фестиваля "Усадьбы Москвы". Гостей ждут литературные чтения, занятия по светскому этикету и знакомство с культурой дворянской эпохи.

Экскурсии на природе

6 июня в 11:00 в экоцентре "Дом лани" пройдет экскурсия "В мир природы – тропою ланей". Участники смогут познакомиться с европейскими ланями и узнать больше об их образе жизни.

В этот же день состоится экскурсия "Орнитофауна Крюковского лесопарка". Орнитологи расскажут о птицах, обитающих в столичном регионе, и познакомят гостей с правилами бережного поведения на природе.

Занятия от усадьбы Деда Мороза

7 июня в парке Олимпийской Деревни с 12:00 до 19:00 пройдут творческие занятия усадьбы Деда Мороза. Посетителей познакомят с основами различных художественных стилей и помогут освоить техники декоративного оформления шкатулок, тарелок и других объемных предметов. Для участия потребуется регистрация.

Ретрогейминг и старинные развлечения

На площади Революции продолжит работу зона ретрогейминга. Посетители смогут сыграть в классические видеоигры Pac-Man и Mortal Kombat на ЭЛТ-телевизорах, а самые успешные участники сезона получат возможность побороться за специальные ретроконсоли в финальном турнире. Площадка открыта по будням с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00.

Погрузиться в атмосферу прошлых веков можно будет 6 июня в усадьбе "Люблино", где гостей ждут старинные игры и развлечения, популярные среди дворянства. 7 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет викторина "Чей нос лучше?". Участникам предложат определить растения по их аромату и проверить свои знания о мире природы.

Кинопоказы и мероприятия в "Москино"

В рамках Пушкинских дней москвичи смогут посетить бесплатные показы классических отечественных фильмов. 6 июня в 21:40 покажут советскую экранизацию "Сказки о царе Салтане", а 7 июня в это же время зрителей ждет историческая драма "Капитанская дочка".

В кинопарке "Москино" 6 июня стартуют тематические выходные "По-русски". Посетителей ждут интерактивные съемки по мотивам фильма "Любовь и голуби", театрализованные программы с народными персонажами, мастер-классы по кинопрофессиям и экскурсии по историческим декорациям.

Также 6 и 7 июня в парке "Митино" и усадьбе "Люблино" пройдут интерактивные кинолектории, посвященные языку кино, режиссерским приемам и особенностям создания фильмов.

Экологические программы ко Дню эколога

5 июня в 11:00 в экоцентре "Кузьминки" пройдет программа "Профессия – эколог". Гостей ждут научно-познавательные занятия, выставка бытовых отходов разных лет, интерактивные задания и экологический тир.

В экоцентре "Воробьевы горы" в 12:00 состоятся экскурсия "Экопривычки жителей мегаполиса" и викторина "Мои экологические привычки", посвященные экологической культуре и раздельному сбору отходов.

В 13:00 в экошколе "Кусково" пройдет программа "День эколога", включающая командный квест "Чистый патруль", прогулку по экотропе и знакомство с местными растениями и животными. Все экологические мероприятия можно посетить бесплатно.

"Лето в Москве" продлится до 6 сентября. В его рамках, в частности, ожидается традиционный Красочный забег. 7 июня участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт назначен на 10:00.

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Сюжет: Лето в Москве
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