Третий сезон проекта "Лето в Москве" начался в столице

В столице стартовал третий сезон проекта "Лето в Москве". Он продлится до 6 сентября и объединит свыше 500 городских площадок, большинство из которых находятся за пределами центра, передает портал мэра и правительства столицы.

Главная тема проекта в этом году – "Время быть вместе". Этот лейтмотив проходит через все культурные, благотворительные, познавательные, спортивные и другие мероприятия проекта, а также объединяют людей разных поколений вокруг идей взаимопомощи, общения и совместного отдыха.

Летом москвичи и гости города смогут посетить крупные фестивали, среди которых "Театральный бульвар", "Времена и эпохи", "Усадьбы Москвы", поучаствовать в событиях, посвященных истории и культуре, а также присоединиться к акциям на свежем воздухе.

Вместе с героями

Одним из ключевых направлений сезона станет поддержка участников спецоперации. В разных районах Москвы запланированы патриотические акции, встречи с участниками СВО, героями России и представителями Российского военно‑исторического общества.

Продолжит работу и проект "Москва помогает" с его "Домиками добра". Москвичи смогут передать гуманитарную помощь и подарки для военнослужащих и детей из новых регионов, отправить послания со словами поддержки, а также принести зоотовары для приютов.

Партнерство с городом

Событийная программа "Лето в Москве" реализуется в партнерстве города и бизнеса. Такое сотрудничество дает жителям новые возможности для досуга, а предпринимателям – шанс повысить лояльность клиентов и узнаваемость бренда.

Бизнес может участвовать в проекте разными способами. К примеру, провести собственное мероприятие в брендированных общедоступных пространствах, разместить продукцию на фестивальных территориях и в арт‑павильонах проекта "Сделано в Москве", еще – включить свои площадки в проект, организовав бесплатные мероприятия, акции или предложив скидки в рамках спецпроекта "Время возможностей".

Кроме того, продолжит работу сервис бесплатного бронирования городских пространств "Все на улицу!". Желающие могут бесплатно забронировать более 50 площадок в разных районах столицы – шале с беседками, танцевальные площадки или сцены – для проведения собственных мероприятий: лекций, концертов, мастер‑классов, творческих встреч и тренировок.

Вместе с добром

Летом в столице пройдут мероприятия, направленные на поддержку тех, кто нуждается в помощи. Например, благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Его гости смогут посетить творческие мастер‑классы и принять участие в добрых делах на ярмарке столичных некоммерческих организаций. Дополнительно по всему городу на фестивальных площадках будут работать "Домики добра".

Мероприятия для детей и взрослых

В начале июня на ВДНХ состоится фестиваль "Наука и мороженое". В его программе – мастер‑классы, музыкальные выступления, встречи с учеными и велопрогулки. Фестиваль пройдет в два этапа. Первый состоится 5–7 июня, тематика – творчество и креативный взгляд на пространство выставки. Второй – 12–14 июня. Внимание будет сконцентрировано на науке, экспериментах и играх, позволяющих изучить территорию ВДНХ. Также на ВДНХ состоится ежегодный автофестиваль "ПроДвижение", где представят современные и ретроавтомобили.

В олимпийском комплексе "Лужники" организуют детский фестиваль спорта – масштабный праздник для юных москвичей и их родителей с разнообразными соревнованиями и играми.

"Лето в Москве" также предлагает возможности для повышения финансовой грамотности. Горожан и гостей столицы ждет серия просветительских мероприятий по управлению личными финансами. В их числе – игры и мастер‑классы для детей, а также практические занятия и кинолектории с экспертами для взрослых.

Площадками станут арт‑павильон "Дом финансовой грамотности", детский парк имени Н. Н. Прямикова и научно‑познавательный центр "Заповедное посольство" в парке "Зарядье".

На протяжении всего лета будет действовать проект "Семейные игры". Во дворах, парках и на фестивальных площадках столицы организуют тренировки, мастер‑классы, эстафеты для семей, игры народов мира, мини‑ориентирование и силовое многоборье.

Кроме того, кинопарк "Москино", подведомственный столичному департаменту культуры, приглашает юных любителей кино на мероприятия, посвященные киноиндустрии. Среди них – Московская международная неделя кино, фестивали "Традиция" и "Солома", летние кинопоказы, тематические выходные и экскурсии.

В столичных парках откроются летние кинотеатры, в том числе "Кинопорт" на Северном речном вокзале. Фильмы также можно будет посмотреть в парке 50‑летия Октября, зоне отдыха "Покровский берег", ландшафтном парке "Митино", парке "Ходынское поле" и усадьбе Воронцово.

Дополнительно в этих локациях проведут музыкальные вечера, тематические игры, квесты и семейные мероприятия.

Вместе с тем для горожан будут доступны 13 бассейнов в столичных парках. Зоны для купания оснащены шезлонгами, зонтами, душевыми, раздевалками и камерами хранения.

По выходным в лесных библиотеках парков "Ходынское поле", 50-летия Октября и усадьбы Воронцово пройдут пленэры, спектакли, музыкальные вечера, викторины, интерактивные программы для детей и творческие занятия для всей семьи.

В пяти парках столицы пройдет фестиваль "Сады и огороды". Городские теплицы и огороды будут открыты в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, Таганском и Измайловском парках, а также в музее-заповеднике "Царицыно". Посетители смогут изучить основы садоводства, освоить навыки выращивания овощей и зелени, поучаствовать в практических занятиях и мастер-классах.

Ещё одно направление – проект "Летние парковые выходные". Он объединит экскурсии, экологические прогулки, концерты, велозаезды, спортивные занятия и творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Также в программу проекта войдут мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи и Дню семьи, любви и верности.

Уличные театры и классическая музыка

С 30 мая по 30 августа в Москве пройдет третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Зрителей ждут выступления уличных артистов, мюзиклы, моноспектакли, оперные и балетные постановки. Спектакли будут показывать не только в центре города, но и в разных районах на передвижной сцене "Дилижанс".

К фестивалю присоединятся ведущие столичные театры, а новыми площадками станут Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее‑заповеднике "Коломенское". Мероприятия также запланированы на Покровском и Чистопрудном бульварах и в парке у Политехнического музея.

С 4 июня по 30 августа в музейном саду усадьбы Остермана развернется масштабный фестиваль искусств "Русский КоТ". На три месяца сад превратится в открытое городское пространство, где русская культурная традиция воплотится в арт‑объектах, музыке, театре, танце, кино, просветительских программах и творческих практиках. В сотрудничестве с фестивалем "Усадьбы Москвы" музей представит аудиоспектакль о графе Остермане к 300‑летию со дня его рождения.

В парке "Сокольники" с 30 мая по 6 сентября пройдут грандиозные шоу с участием артистов Большого московского государственного цирка под руководством народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных. Программа включит разножанровые номера и выступления лауреатов и победителей конкурсов. С 30 мая по 12 июля посетители смогут увидеть "Цирковую мистерию: хранители чудес", а с 16 июля по 6 сентября – "Огни большого цирка". Всего гостей ждет более 85 представлений.

С 30 мая по 12 июля в Москве состоится X фестиваль циркового искусства "Идол‑2026". В программе – выступления 170 артистов из 12 стран мира, включая Китай, КНДР, Мексику и Монголию. Конкурсная программа стартует 4 июня, 7 июня пройдет церемония награждения лучших артистов, а с 10 июня зрители увидят гала‑шоу победителей. Все представления проходят в сопровождении балета Большого московского цирка на проспекте Вернадского.

Также в июне состоится V Международный московский джазовый фестиваль – в течение семи дней выступят музыканты и молодежные джаз‑коллективы.

С 6 июня по 5 июля пройдет IV Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" – крупнейшее событие в мире классической музыки. Горожанам представят выступления ведущих творческих коллективов страны: симфонических оркестров Большого театра России и Мариинского театра, Российского национального оркестра, Московского государственного симфонического оркестра и других.

В программе – оперы и симфонические концерты, классические и современные произведения композиторов, премьеры и дебюты. Фестиваль откроется премьерной постановкой оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера и завершится концертом под открытым небом в парке "Зарядье".

1 июня в павильоне проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади маскот Лучик поиграет с детьми и сделает памятные фотографии. Внутри павильона пройдут мастер‑классы по изготовлению сумок‑шоперов с изображением летних пейзажей, а на главной сцене разыграют билеты на колесо обозрения "Солнце Москвы".

Любителей истории приглашает фестиваль "Времена и эпохи". Гости увидят реконструкции сражений и других событий разных периодов – от Средневековья до начала Первой мировой войны. Также запланированы занятия по аутентичным ремеслам, показательные шоу и выставка.

Вместе со спортом

На площадках "Московских сезонов" уже открылись 6 бесплатных скейт‑парков для катания на скейтбордах, самокатах и роликах. С понедельника по субботу там работают бесплатные самокатные школы.

Также с 1 июня стартует новый сезон городского проекта "Мой спортивный район". Желающие смогут бесплатно тренироваться на свежем воздухе более чем на 140 площадках. В программе – занятия по 13 видам спорта, включая фитнес, футбол, баскетбол и волейбол.

Особое внимание уделят спецпроекту "На высоте" – тренировки по танцевальному фитнесу, йоге, растяжке и зумбе пройдут на 16 крышах городских зданий, в том числе на крышах районных центров "Место встречи".

Летний сезон проекта "Спортивные выходные" стартует 30 мая и продлится до 6 сентября. Бесплатные тренировки будут проходить на 57 городских площадках в разных районах для посетителей с любым уровнем подготовки.

С 30 мая по 30 августа на городских пляжах по выходным можно будет принять участие в бесплатных тренировках и турнирах проекта "Лето. Пляж. Московский спорт" на 10 площадках города. Программа включает занятия по зумбе, растяжке, фитроку, функциональному тренингу и йоге. Гости смогут поиграть в тетербол, фрисби и пляжный теннис. На всех площадках, кроме Борисовских прудов, пройдут мини‑турниры по пляжному волейболу.

Продолжит работу "Шахматный сквер". На специальных площадках в сквере у гостиницы "Метрополь", Самотечном сквере и музее‑заповеднике "Царицыно" москвичи смогут сыграть партии и принять участие в открытом, парном, детском и ветеранском турнирах. Гостей ждут сеансы одновременной игры с приглашенными гроссмейстерами, зоны квизов, аквагрима и мастер‑классов, фотозона с аниматором, эстафеты и подвижные игры.

Кроме того, 31 мая в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет Фестиваль настольного тенниса и День московского стритбола. 6 и 7 июня состоится Московский марафон тренировок – участники займутся сайклингом и джампингом под выступления популярных артистов.

Вместе с соседями

События проекта "Лето в Москве" пройдут по всему городу: во дворах, парках и на районных площадках горожан ждут концерты, мастер‑классы, кинопоказы, тренировки и семейные программы. Это позволит жителям столицы лучше узнать соседей и вместе с ними провести время недалеко от дома.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал проект "Московское чаепитие" в рамках "Лета в Москве". Он продлится до 6 сентября. Горожане и туристы познакомятся с традициями русского чаепития и продукцией локальных производителей. Одна из ключевых площадок – арт-павильон "Коробка конфет" на Новом Арбате.