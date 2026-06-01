Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 10:21

Общество

Новая выплата для семей с детьми стала доступна на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семьи с двумя и более детьми могут оформить новую ежегодную выплату через портал "Госуслуги". Об этом сообщило Минцифры РФ в мессенджере MAX.

Размер выплаты привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ. Таким образом, заявитель сможет снизить ставку подоходного налога с 13 до 6%.

Для оформления выплаты в семье должно быть двое или более детей до 18 лет, либо до 23 лет, если они обучаются очно в вузе или колледже. Также семья должна постоянно проживать в России, иметь средний доход на человека не более 1,5 регионального прожиточного минимума. Еще одно условие – отсутствие у заявителя задолженности по алиментам.

Заявление может подать родитель или иной законный представитель в период с 1 июня по 30 сентября. Важно проверить, что НДФЛ за год был уплачен.

Подавать заявку можно только за один период. Выплата за предыдущий год приходит только один раз.

Социальный фонд России (СФР) рассматривает заявление около 10 рабочих дней. В случае положительного решения средства приходят на счет, указанный в заявке. В отдельных ситуациях заявителю необходимо будет посетить отделение СФР или МФЦ.

Ранее в Госдуме предложили разрешить семьям с детьми-инвалидами и многодетным тратить маткапитал на покупку автомобиля. Программа маткапитала должна быть ориентирована на появление второго и последующих детей, поскольку тут возникают проблемы материальной обеспеченности родителей, заявили депутаты.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика