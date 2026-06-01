Новая выплата для семей с детьми стала доступна на "Госуслугах"

Семьи с двумя и более детьми могут оформить новую ежегодную выплату через портал "Госуслуги". Об этом сообщило Минцифры РФ в мессенджере MAX.

Размер выплаты привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ. Таким образом, заявитель сможет снизить ставку подоходного налога с 13 до 6%.

Для оформления выплаты в семье должно быть двое или более детей до 18 лет, либо до 23 лет, если они обучаются очно в вузе или колледже. Также семья должна постоянно проживать в России, иметь средний доход на человека не более 1,5 регионального прожиточного минимума. Еще одно условие – отсутствие у заявителя задолженности по алиментам.

Заявление может подать родитель или иной законный представитель в период с 1 июня по 30 сентября. Важно проверить, что НДФЛ за год был уплачен.

Подавать заявку можно только за один период. Выплата за предыдущий год приходит только один раз.

Социальный фонд России (СФР) рассматривает заявление около 10 рабочих дней. В случае положительного решения средства приходят на счет, указанный в заявке. В отдельных ситуациях заявителю необходимо будет посетить отделение СФР или МФЦ.

Ранее в Госдуме предложили разрешить семьям с детьми-инвалидами и многодетным тратить маткапитал на покупку автомобиля. Программа маткапитала должна быть ориентирована на появление второго и последующих детей, поскольку тут возникают проблемы материальной обеспеченности родителей, заявили депутаты.

