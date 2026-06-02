В Москве простились с Зоей Богуславской

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Гражданская панихида по прозаику, искусствоведу и вдове Андрея Вознесенского Зое Богуславской завершилась в Центре Вознесенского. Проститься с ней пришли десятки человек, включая худруков известных московских театров, сообщает ТАСС.

Церемония проходила с 12:00 до 14:00, до этого проход был разрешен только для прессы. Почтить память пришли худрук Центра драматургии и режиссуры и "Ленкома" Владимир Панков и художественный руководитель Театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков.

"Зоя Борисовна – это человек, который дал многим из представителей молодого поколения, особенно поколения моего, путевку в жизнь. Светлая-светлая ей память. В самые трудные минуты она всегда помогала. Всегда каким-то непостижимым образом оказывалась рядом", – поделился воспоминаниями Панков.

На площади перед центром была установлена конструкция с черно-белым портретом Богуславской и корзинами цветов. На проекторах запустили кадры из творческой жизни искусствоведа, а в одном из залов бегущая строка повторяла: "Всегда, Зоя!" Гроб был установлен в последнем помещении, справа от него всю стену занял большой черно-белый снимок.

Венки прислали ГИТИС, Театр наций, Московский театр Олега Табакова, "Мастерская Петра Фоменко", а также Союз театральных деятелей, Российская академия художеств, журналисты и фонд Вознесенского. По завершении панихиды гроб выносили под продолжительные аплодисменты.

О смерти Богуславской стало известно 14 мая. Ей было 102 года.

Она была не только вдовой поэта Андрея Вознесенского, но и известным прозаиком, драматургом, критиком. В 60–70-х годах прославилась интеллектуальной прозой и театральной критикой, позже основала независимую премию "Триумф".

В 2025 году Богуславская получила "Большую книгу" за мемуары "Халатная жизнь". После смерти мужа она занималась сохранением его наследия, при ее участии был создан Центр Вознесенского.