Ведущего "Монастырской кухни" Сырникова похоронят 25 июля в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Телеканал СПАС"

Шеф-повара и телеведущего программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас" Максима Сырникова похоронят 25 июля на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил его сын Тихон Сырников.

Церемония похорон начнется в 15:00 по московскому времени.

Кулинар умер 22 июля в возрасте 60 лет. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Сырников родился 28 июля 1965 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.

Он был популяризатором русской кухни. Сырников написал такие книги, как "Настоящая русская еда", "Настоящие русские праздники", "Готовим по-русски каждый день", "Выпечка по-русски", "Заготовки по-русски".

В течение нескольких лет Сырников вел на "Спасе" программу "Монастырская кухня", которая стала одним из наиболее успешных проектов телеканала. Также эксперт появлялся в качестве приглашенного гостя в других передачах и занимался своим блогом.

