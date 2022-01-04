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Общество

20:16

Умер бывший кремлевский повар Виктор Беляев

общество

Фото: facebook.com/Виктор Беляев

В Екатеринбурге скончался бывший кремлевский повар Виктор Беляев. Об этом написал президент региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарев в Facebook.

Он рассказал, что Беляев умер утром 4 января.

"Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким. Скорбим всем профессиональным сообществом", – подчеркнул Пономарев.

В Национальной ассоциации кулинаров отметили, что с именем Беляева связывают самые громкие кулинарные мероприятия.

"Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром. <...> Он был человеком без лицемерия правильным и верным своему делу", – говорится в сообщении.

В Кремле Беляев проработал 30 лет.

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