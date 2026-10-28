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28 октября, 13:38

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Врач Болибок: алкоголь и стресс увеличивают риск возникновения псевдоаллергии

Врач объяснил, почему возникает внезапная аллергия на продукты

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Стресс и употребление алкоголя увеличивают риск развития внезапной псевдоаллергической реакции на продукты. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее врачи Раменской больницы спасли жительницу Подмосковья, у которой неожиданно начался отек Квинке после употребления винограда.

По мнению Болибока, ситуация очень похожа на ангионевротический отек, связанный с псевдоаллергической реакцией. Такое встречается достаточно часто, однако одни сталкиваются с последствиями, которые проявляются неприятными ощущениями в животе, тошнотой, крапивницей на коже, а у других проблема может развиться вплоть до удушья.

Реакция бывает на любую еду, но чаще всего провокаторами оказываются продукты, богатые гистамином. Среди них, например, дрожжевая выпечка, твердые сыры, кофе, какао, шоколад, а также бобовые: фасоль, горох, соя, нут.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Если говорить именно про виноград, то он опасен тем, что может стимулировать высвобождение гистамина. К тому же его часто обрабатывают консервантами для предотвращения образования плесени, а это способно вызвать такие реакции.

"Причем непереносимость продукта может возникнуть внезапно и по совершенно разным причинам, поскольку человек со временем меняется, возникают какие-то сбои. Чувствительность повышает и стресс, и перенесенное вирусное или бактериальное заболевание, и сбои в желудочно-кишечном тракте, и даже уже имеющиеся раздражения на коже, в том числе солнечный ожог", – предупредил врач.

Алкоголь тоже часто провоцирует развитие псевдоаллергической реакции, потому что может замедлять расщепление гистамина. При этом риск повышается, если в качестве закуски употребляют продукты с высоким содержанием этого вещества. Поэтому, например, пить шампанское с шоколадом – очень плохая идея, заключил Болибок.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина предупредила о риске развития аллергических реакций поздней осенью. Триггером могут стать споры плесневых грибов, которые активно размножаются во влажных опавших листьях.

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