Орнитолог Чернова: москвичи могут встретить снегирей рядом с ясенями

28 октября, 17:34Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Жители столицы могут встретить стаи снегирей в районах, где растут ясени, а также возле плодовых деревьев. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.
Ранее пользователи Сети уже заметили в столице красногрудых снегирей. Эксперт отметила, что ранней теплой осенью это большая удача. Птицы круглый год обитают в лесопарках столичного региона, однако в сам город, где теплее и лучшая доступность корма, начинают подтягиваться только с приходом устойчивых холодов.
"Популяция снегирей в Подмосковье снизилась за последние годы. Произошло это, прежде всего, из-за того, что там мало интересных для них насаждений. Семена американского клена, которого теперь очень много, им по вкусу не пришлись. Любимым же их лакомством являются семена ясеня", – отметила орнитолог.
Поэтому наличие в районе этих деревьев повышает вероятность встретить птицу. Также снегири порой спускаются к прикормочным площадкам, иногда обедают на плодовых деревьях, хотя и не являются такими большими их поклонниками, как, например, свиристели.
Что касается круп, то наиболее приемлемым вариантом будет перловка, а вот пшено в кормушку Чернова посоветовала не сыпать: оно содержит мало микроэлементов, необходимых для птицы. Также как и белый хлеб: для пернатых он все равно что пирожное для людей – вкусно, но не полезно и сбивает обмен веществ, подчеркнула эксперт.
В свою очередь, черный хлеб вовсе может убить птицу. Он очень плохо усваивается, в итоге на его переваривание уходит слишком много сил, которые так нужны в холодное время года. Еще большую опасность представляют любые соленые продукты: они нарушают ионный обмен, что может привести к фатальным последствиям, заключила Чернова.
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