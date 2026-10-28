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28 октября, 17:34

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Орнитолог Чернова: москвичи могут встретить снегирей рядом с ясенями

Орнитолог рассказала, где в Москве можно встретить снегирей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы могут встретить стаи снегирей в районах, где растут ясени, а также возле плодовых деревьев. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

Ранее пользователи Сети уже заметили в столице красногрудых снегирей. Эксперт отметила, что ранней теплой осенью это большая удача. Птицы круглый год обитают в лесопарках столичного региона, однако в сам город, где теплее и лучшая доступность корма, начинают подтягиваться только с приходом устойчивых холодов.

"Популяция снегирей в Подмосковье снизилась за последние годы. Произошло это, прежде всего, из-за того, что там мало интересных для них насаждений. Семена американского клена, которого теперь очень много, им по вкусу не пришлись. Любимым же их лакомством являются семена ясеня", – отметила орнитолог.

Поэтому наличие в районе этих деревьев повышает вероятность встретить птицу. Также снегири порой спускаются к прикормочным площадкам, иногда обедают на плодовых деревьях, хотя и не являются такими большими их поклонниками, как, например, свиристели.

Желающие подкормить снегирей могут угостить их несоленым салом, а также нежареными семечками, в том числе канареечными и конопляными – птицы их обожают. Особым деликатесом для них станет вареное вкрутую яйцо.
Елена Чернова
сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог

Что касается круп, то наиболее приемлемым вариантом будет перловка, а вот пшено в кормушку Чернова посоветовала не сыпать: оно содержит мало микроэлементов, необходимых для птицы. Также как и белый хлеб: для пернатых он все равно что пирожное для людей – вкусно, но не полезно и сбивает обмен веществ, подчеркнула эксперт.

В свою очередь, черный хлеб вовсе может убить птицу. Он очень плохо усваивается, в итоге на его переваривание уходит слишком много сил, которые так нужны в холодное время года. Еще большую опасность представляют любые соленые продукты: они нарушают ионный обмен, что может привести к фатальным последствиям, заключила Чернова.

Ранее в пресс-службе Парка Горького сообщили, что число белок в Нескучном саду Москвы превысило природную норму более чем в 20 раз. Грызунам хватает еды даже в сильные морозы, так как посетители и сотрудники оставляют угощения в кормушках.

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