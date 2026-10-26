Число белок в Нескучном саду превысило природную норму более чем в 20 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Число белок в Нескучном саду в Москве превысило природную норму более чем в 20 раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Парка Горького.

По словам представителя парка, грызунам хватает еды даже в сильные морозы, так как посетители и сотрудники оставляют угощения в кормушках. Однако белки продолжают прятать корм на зиму, следуя природным инстинктам.

Согласно зимнему учету, в Нескучном саду обитают более 100 белок, некоторые из них могут перемещаться между разными локациями. Одна белка способна спрятать тысячи орехов общим весом в несколько килограммов.

При этом в природе животные находят чуть больше половины своих тайников. Остальные запасы достаются другим зверькам и птицам либо остаются в земле, где из семян могут вырасти дубы, ореховые деревья и кусты лещины.

Ранее в Парке Горького зафиксировали появление занесенного в Красную книгу чеглока – редкой хищной птицы, относящейся ко II категории Красной книги Москвы. Как отметила биолог парка Анна Герасимова, это говорит о том, что новые виды осваивают Москву как среду обитания. До этого там же отмечали вяхиря из III категории.