Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 12:39

Общество

Число белок в Нескучном саду превысило природную норму более чем в 20 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Число белок в Нескучном саду в Москве превысило природную норму более чем в 20 раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Парка Горького.

По словам представителя парка, грызунам хватает еды даже в сильные морозы, так как посетители и сотрудники оставляют угощения в кормушках. Однако белки продолжают прятать корм на зиму, следуя природным инстинктам.

Согласно зимнему учету, в Нескучном саду обитают более 100 белок, некоторые из них могут перемещаться между разными локациями. Одна белка способна спрятать тысячи орехов общим весом в несколько килограммов.

При этом в природе животные находят чуть больше половины своих тайников. Остальные запасы достаются другим зверькам и птицам либо остаются в земле, где из семян могут вырасти дубы, ореховые деревья и кусты лещины.

Ранее в Парке Горького зафиксировали появление занесенного в Красную книгу чеглока – редкой хищной птицы, относящейся ко II категории Красной книги Москвы. Как отметила биолог парка Анна Герасимова, это говорит о том, что новые виды осваивают Москву как среду обитания. До этого там же отмечали вяхиря из III категории.

Читайте также


животныеобществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика