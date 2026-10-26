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26 октября, 15:29

Происшествия

Число погибших после атаки ВСУ на Воронеж возросло до трех

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж возросло до трех, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе совещания в региональном правительстве. Кадры с мероприятия опубликованы на странице главы региона в MAX.

Перед началом совещания Гусев выразил соболезнования семьям, потерявшим близких, и объявил минуту молчания. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

По данным регионального Минздрава, 39 человек ранены. В стационарах находятся 12 пострадавших, трое из которых – в реанимации. Еще 12 человек получают помощь амбулаторно. Также 15 гражданам медики оказали помощь на месте, после чего отпустили. Среди раненых трое несовершеннолетних, 5-летняя девочка остается в медучреждении.

ВСУ атаковали Воронеж в ночь на 26 октября. Над городом и в соседних районах ликвидировали 113 БПЛА. В результате ударов возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях, в офисном здании в центре города, в многоквартирном доме, в двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

Большая часть пострадавших находилась в поезде, шедшем в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали фрагменты БПЛА.

После ЧП было приостановлено движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж. Для возобновления движения работают восстановительные бригады.

При этом Нововоронежская АЭС работает штатно. Радиационный фон остается в пределах естественных природных значений.

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