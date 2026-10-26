Подозреваемый в убийстве петербурженки и ее внука учитель часто проявлял агрессию

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Петербургский преподаватель математики Дмитрий Н., подозреваемый в убийстве женщины и ее двухлетнего внука в Красносельском районе, нередко вел себя агрессивно. Об этом рассказала газете "Известия" подруга пострадавшей.

Она отметила, что 40-летний мужчина и его 32-летняя возлюбленная Анастасия официально не были женаты. Ребенок был долгожданным для пары, однако в свидетельство о его рождении отец вписан не был. После появления мальчика на свет его родители перестали жить вместе. При этом знакомить Анастасию со своими родителями Дмитрий Н. отказывался даже после рождения сына.

Подруга пострадавшей уверена, что петербуржца разозлила независимость Анастасии. Девушка, по ее словам, боялась стать инициатором разрыва как раз из-за его агрессии и обрадовалась, когда он сам предложил расстаться. При этом Дмитрий Н. навещал бывшую возлюбленную почти каждый день.

Чтобы обезопасить себя и ребенка, Анастасия пригласила к себе жить мать и старалась не оставлять сына наедине с отцом.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Комиссара Грушко были найдены тела 58-летней женщины и двухлетнего ребенка. По информации СМИ, мальчик лежал в холодильнике.

Погибшей женщиной оказалась 58-летняя Алла П., которая работала учителем начальных классов и преподавала английский язык. Мальчик – ее внук Саша, через четыре дня ему должно было исполниться два года.

Личность подозреваемого в данный момент устанавливают. По данным СМИ, убийцей может быть Дмитрий Н. Журналисты выяснили, что трагедия произошла, когда Анастасия пришла домой. Находившийся в квартире мужчина напал на 32-летнюю петербурженку, но она сумела вырваться и выбежать из подъезда. Вся в крови, она стала звать на помощь.

В настоящее время Анастасия находится в больнице, где ей оказывают всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование ведет следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК.

