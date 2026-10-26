Актрису Вергару заметили на свидании с фронтменом Imagine Dragons

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Актрису Софию Вергару и фронтмена группы Imagine Dragons Дэна Рейнольдса заметили держащимися за руки в ресторане в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает портал TMZ.

Папарацци засняли, как знаменитости сидели за столом и держались за руки. Вечер они провели не вдвоем: вместе с ними за ужином были основательница косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасия Соаре и еще один друг.

В начале октября стало известно, что Рейнольдс расстался с актрисой Минкой Келли, их отношения длились почти четыре года. Часть поклонников предположила, что Вергара могла стать причиной разрыва. С актером Джо Манганьелло Вергара развелась в 2024 году. Их брак продлился семь лет.

Ранее СМИ сообщали, что актриса Дакота Джонсон и музыкант Колсон Бейкер (псевдоним – Machine Gun Kelly. – Прим. ред.) стали чаще встречаться и сблизились благодаря общему чувству юмора. Инсайдеры утверждали, что артисты нравятся друг другу, а их общение становится все более близким. При этом публично объявлять об отношениях они пока не торопятся.

