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26 октября, 17:22

В мире

В Японии арестовали мужчину, кидавшего обертки от онигири на чужой территории

В префектуре Хего полиция арестовала 57-летнего офисного работника, которого подозревают в том, что он разбрасывал обертки от онигири на территории частного дома, передает портал The Tokyo Reporter.

Первый случай зафиксировали 4 сентября примерно в 04:50 утра. По версии следствия, житель района Хигасинада в городе Кобе оставил пять пластиковых оберток от онигири на парковке дома в районе Нада. Спустя шесть дней мужчина пришел на тот же участок и бросил там еще три обертки.

Подозреваемого задержали. На допросе он признал вину и сказал, что "ошибки нет" – он действительно выбрасывал их на парковке этого дома.

По данным полиции, дом сейчас пустует, однако мужчина сказал, что был знаком с прежним жильцом. Следователи выясняют мотивы задержанного, в том числе не связана ли серия выбросов мусора с личной обидой или прежним конфликтом. Мужчине грозит ответственность за нарушение Закона об управлении отходами.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что фото- и видеофиксация, а также жалоба в жилищную инспекцию помогут наказать управляющую компанию за отсутствие чистоты и порядка в подъездах.

Он призвал жильцов не оставлять без внимания ситуацию, когда на общедомовой территории копятся пыль и мусор, ведь за отсутствие уборки им ежемесячно приходится платить. Обычно это входит в строчку коммунальных квитанций "текущее содержание", при этом на практике только активные действия граждан помогают вернуть в дом чистоту.

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