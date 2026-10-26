Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 17:34

Общество
Главная / Новости /

Зоолог Веревкин: медведи могут проснуться посреди зимы из-за оттепели и нехватки жира

Зоолог рассказал, почему медведи могут проснуться посреди зимы

Фото: 123RF.com/surz

Медведи могут покинуть берлогу во время оттепели, если талые воды затопят их убежище, а при недостатке жировых запасов животные отправятся искать пищу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на зоолога, научного сотрудника Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаила Веревкина.

Сроки ухода в спячку зависят от региона и установления снежного покрова. Пока снег не укроет подготовленную берлогу, зверь продолжает ходить. По словам зоолога, в Московском регионе медведи могут залечь в спячку в декабре или январе.

Найти берлогу зимой можно по небольшому отверстию в снегу, через которое выходит воздух при дыхании животного. Его называют продухом, объяснил Веревкин.

Пробуждение из-за подтопления не обязательно приводит к тому, что медведь становится шатуном. Обычно зверь держится неподалеку от убежища и после похолодания возвращается в ту же берлогу. Однако, как отметил зоолог, это возможно, только если у него достаточно жировых запасов.

Если накопленного жира не хватает до весны, медведь вынужден искать пропитание. Такие животные представляют опасность для людей.

Весной медведи обычно выходят из берлог в конце марта – начале апреля, когда активно тает снег. Сначала они ищут корм – пока не появились зелень и ягоды, могут питаться останками погибших животных или охотиться.

Молодым медведям добывать пищу сложнее, поэтому они иногда приближаются к жилью людей и свалкам, где можно найти доступную еду.

Ранее инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников предупредил, что этой зимой медведи-шатуны могут выйти к людям в Алтайском и Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области. Он связал возможный риск с ростом численности животных и предыдущими случаями их появления рядом с людьми.

Для профилактики эксперт призвал обследовать леса, следить за численностью медведей и устанавливать заграждения на границах населенных пунктов, расположенных рядом с лесными массивами.

В Москве не зафиксировали присутствие медведей в городской черте

Читайте также


животныеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика