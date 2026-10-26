Зоолог Веревкин: медведи могут проснуться посреди зимы из-за оттепели и нехватки жира

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Медведи могут покинуть берлогу во время оттепели, если талые воды затопят их убежище, а при недостатке жировых запасов животные отправятся искать пищу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на зоолога, научного сотрудника Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаила Веревкина.

Сроки ухода в спячку зависят от региона и установления снежного покрова. Пока снег не укроет подготовленную берлогу, зверь продолжает ходить. По словам зоолога, в Московском регионе медведи могут залечь в спячку в декабре или январе.

Найти берлогу зимой можно по небольшому отверстию в снегу, через которое выходит воздух при дыхании животного. Его называют продухом, объяснил Веревкин.

Пробуждение из-за подтопления не обязательно приводит к тому, что медведь становится шатуном. Обычно зверь держится неподалеку от убежища и после похолодания возвращается в ту же берлогу. Однако, как отметил зоолог, это возможно, только если у него достаточно жировых запасов.

Если накопленного жира не хватает до весны, медведь вынужден искать пропитание. Такие животные представляют опасность для людей.

Весной медведи обычно выходят из берлог в конце марта – начале апреля, когда активно тает снег. Сначала они ищут корм – пока не появились зелень и ягоды, могут питаться останками погибших животных или охотиться.

Молодым медведям добывать пищу сложнее, поэтому они иногда приближаются к жилью людей и свалкам, где можно найти доступную еду.

Ранее инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Дмитрий Стрельников предупредил, что этой зимой медведи-шатуны могут выйти к людям в Алтайском и Красноярском крае, Республике Алтай и Иркутской области. Он связал возможный риск с ростом численности животных и предыдущими случаями их появления рядом с людьми.

Для профилактики эксперт призвал обследовать леса, следить за численностью медведей и устанавливать заграждения на границах населенных пунктов, расположенных рядом с лесными массивами.

