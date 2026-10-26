Iltalehti: в Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей

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В Финляндии за четыре года число случаев гонореи среди женщин увеличилось на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщает газета Iltalehti.

По информации издания, заболеваемость начала расти в 2022 году. В 2025 году в стране зарегистрировали рекордное количество случаев – свыше 2 тысяч. В текущем году, по прогнозам служб здравоохранения, показатель останется на уровне прошлого года.

Специалисты связывают распространение инфекции с тем, что она часто протекает без симптомов или сопровождается слабо выраженными признаками. Это затрудняет своевременное выявление заболевания и способствует его передаче.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила об осложнении ситуации со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио. География распространения инфекции расширилась – рост числа заболевших зафиксировали в Кении, в Демократической Республике Конго вирус затронул восьмую провинцию, а в Нигерии выявили первый случай заражения.

По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, в регионе подтвердили 9 704 случая инфицирования, 4 687 человек умерли.

