Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 18:15

Город

Проект КРТ "Октябрьское поле" занял третье место на Всероссийском конкурсе

Фото: rg-dev.ru

Проект КРТ "Октябрьское поле" занял третье место на Всероссийском конкурсе лучших проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили в "РГ-Девелопмент".

На месте бывшей промышленной зоны площадью 5,9 гектара появился городской микрорайон. В его составе – 145,5 тысячи квадратных метров жилья, 9,7 тысячи квадратных метров торговых и 6,4 тысячи квадратных метров офисных площадей. Также построены школа на 800 учащихся, поликлиника на 150 посещений в смену и детские сады, создан технопарк более чем на 600 рабочих мест, проложены новые дороги и инженерные сети.

"Призовое место в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов КРТ – значимая оценка не только результата, но и заложенного в проект подхода. В "Октябрьском поле" мы стремились создать не набор отдельных объектов, а полноценную городскую среду, где жилье, социальная инфраструктура, рабочие места и повседневные сервисы развиваются синхронно", – отметила генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Строительство "Октябрьского поля" завершилось в первом квартале 2025 года и стало первым реализованным проектом КРТ в Москве.

Ранее сообщалось, что в Печатниках построят новые технопарки по программе КРТ. На территории будут возведены два технопарка light-industrial, общая площадь которых превысит 120 тысяч квадратных метров. Они будут включать офисные помещения и производственные зоны, а также обеспечат более 2,5 тысячи рабочих мест.

Читайте также


городстроительство

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика