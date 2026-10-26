Фото: rg-dev.ru

Проект КРТ "Октябрьское поле" занял третье место на Всероссийском конкурсе лучших проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщили в "РГ-Девелопмент".

На месте бывшей промышленной зоны площадью 5,9 гектара появился городской микрорайон. В его составе – 145,5 тысячи квадратных метров жилья, 9,7 тысячи квадратных метров торговых и 6,4 тысячи квадратных метров офисных площадей. Также построены школа на 800 учащихся, поликлиника на 150 посещений в смену и детские сады, создан технопарк более чем на 600 рабочих мест, проложены новые дороги и инженерные сети.

"Призовое место в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов КРТ – значимая оценка не только результата, но и заложенного в проект подхода. В "Октябрьском поле" мы стремились создать не набор отдельных объектов, а полноценную городскую среду, где жилье, социальная инфраструктура, рабочие места и повседневные сервисы развиваются синхронно", – отметила генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Строительство "Октябрьского поля" завершилось в первом квартале 2025 года и стало первым реализованным проектом КРТ в Москве.

Ранее сообщалось, что в Печатниках построят новые технопарки по программе КРТ. На территории будут возведены два технопарка light-industrial, общая площадь которых превысит 120 тысяч квадратных метров. Они будут включать офисные помещения и производственные зоны, а также обеспечат более 2,5 тысячи рабочих мест.