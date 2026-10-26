Движение было временно закрыто на Тверской улице в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах по направлению в центр Москвы было временно закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ограничения также позднее распространились на внешнюю сторону Садового кольца в районе Новинского бульвара. В настоящее время они сняты.

Ранее в департаменте предупредили, что движение транспорта в центре Москвы временно перекроют во вторник, 27 октября, из-за проведения саммита "Россия – Африка". Ограничения будут действовать с 11:00 до окончания мероприятия.

В этот период водители не смогут проехать по Краснопресненской набережной, а также по участкам улицы 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улиц.

В свою очередь, из-за обновления трамвайной остановки на Новокузнецкой улице изменилась схема движения в районе станции метро "Павелецкая". Теперь автомобилисты не могут напрямую выехать на Садовое кольцо – попасть на Валовую улицу можно через 6-й Монетчиковский переулок.

