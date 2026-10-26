Работу мобильного интернета могут ограничить в Москве 27–29 октября

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В Москве в пределах Третьего транспортного кольца 27–29 октября могут ввести ограничения на работу мобильного интернета, сообщает Минцифры России в мессенджере МАХ.

Ограничения могут действовать 27 и 28 октября с 11:30, а 29 октября – с 09:30. Во всех случаях они могут сохраняться в течение дня.

Меры связаны с обеспечением безопасности во время восьмого саммита глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа и третьего саммита "Россия – Африка".

При этом голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Также останутся доступны наиболее востребованные и социально значимые сайты и сервисы, включенные в "белый список".

Ранее столичный Дептранс предупредил о временном перекрытии движения в центре Москвы 27 октября из-за саммита "Россия – Африка". Ограничения введут с 11:00 до окончания мероприятия на Краснопресненской набережной, а также на нескольких участках улиц 1905 года, Рочдельской и Мантулинской. Водителям рекомендовали следить за обновлениями информации о дорожной ситуации.

