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01:53

Политика

Более 30 стран подтвердили участие в саммите Россия – Африка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участие в третьем саммите Россия — Африка, намеченном на октябрь 2026 года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин.

По словам дипломата, с учетом того, что всего в Африке насчитывается 54 государства, число подтвердивших участие стран является весьма высоким показателем.

Башкин отметил, что впереди еще есть время, и процесс согласования продолжается. Список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин указывал, что РФ придает большое значение укреплению дружественных связей с африканскими странами. По словам президента, Африку и Россию объединяет стремление к формированию справедливого многополярного мира, который базируется на равенстве и верховенстве международного права, свободе от дискриминации и диктата.

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