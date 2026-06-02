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02 июня, 05:50

Политика

Филиппины пригласили Путина на саммит АСЕАН в ноябре

Фото: kremlin.ru

Филиппины отправили приглашение Владимиру Путину на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится 10–12 ноября. Об этом сообщил посол страны в Москве Игорь Байлен.

Мероприятие пройдет в столице Филиппин Маниле. Запланированы сессии с отдельными государствами – партнерами АСЕАН по диалогу и Восточноазиатский саммит, на котором состоится общая встреча лидеров государств и их диалоговых партнеров.

Приглашение на участие в саммите было направлено Путину в прошлом году или в начале этого года, отметил Байлен. Он добавил, что Филиппины пока не получили ответа от российского лидера.

"Мы ожидаем ответ МИД или Кремля и надеемся, что Владимир Владимирович сможет посетить нашу страну", – приводит РИА Новости слова посла.

В апреле Путин подписал указ о проведении саммита Россия – АСЕАН в 2026 году в Казани с 17 по 19 июня. МИД России поручено обеспечить организацию и проведение мероприятия с участием глав государств – членов ассоциации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный саммит носит скорее многосторонний формат, однако он не исключил вероятность проведения двусторонних контактов.

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