29 мая
Ушаков положительно оценил госвизит Путина в Казахстан и саммит ЕАЭС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал положительную оценку государственному визиту Владимира Путина в Казахстан, а также прошедшему в Астане саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший", – сказал он журналистам.
Он также добавил, что в ходе заседания в Астане лидеры стран ЕАЭС провели деловое обсуждение ситуации, которая складывается вокруг Армении.
Путин прилетел с официальным визитом в Казахстан 27 мая. Он продлится до 29 мая.
Российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились 28-го числа. Главы государств подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
В частности, в документе говорится об общей истории и ответственном отношении к ее осмыслению, а также об экономическом партнерстве и об общих усилиях по развитию евразийской интеграции.
