29 мая, 15:03

Ушаков положительно оценил госвизит Путина в Казахстан и саммит ЕАЭС

Фото: kremlin.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков дал положительную оценку государственному визиту Владимира Путина в Казахстан, а также прошедшему в Астане саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший", – сказал он журналистам.

Он также добавил, что в ходе заседания в Астане лидеры стран ЕАЭС провели деловое обсуждение ситуации, которая складывается вокруг Армении.

Путин прилетел с официальным визитом в Казахстан 27 мая. Он продлится до 29 мая.

Российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились 28-го числа. Главы государств подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.

В частности, в документе говорится об общей истории и ответственном отношении к ее осмыслению, а также об экономическом партнерстве и об общих усилиях по развитию евразийской интеграции.

Путин и Токаев посадили дерево на Аллее вечной дружбы России и Казахстана

