28 мая, 10:33

Политика

Путин и Токаев начали переговоры в Астане

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в узком составе в Астане.

Перед этим во Дворце независимости состоялась торжественная церемония встречи лидеров. В ней приняли участие рота почетного караула и военный оркестр, также в зале были установлены флаги России и Казахстана.

Безопасность у Дворца независимости обеспечивают патрульные автомобили Tesla Cybertruck из подразделения Государственной службы охраны Казахстана.

В ходе переговоров Путин и Токаев обсудят ключевые аспекты сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам, а также перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

Планируется, что российский президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Путин находится в Астане с рабочим визитом. Ожидается, что он пробудет в Казахстане до 29 мая.

ИЛ-96 президента РФ сопровождали два истребителя, а у трапа российского лидера встретил президент Казахстана. Путина торжественно поприветствовали военный президентский и молодежный оркестры. Кроме того, в небе над аэропортом пролетели вертолеты с флагами двух государств.

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что Путина приняли по высшему протокольному разряду. По его словам, главным итоговым документом переговоров станет совместное заявление, адресованное напрямую народам России и Казахстана.

