Четыре столичных электронных проекта получили премии Digital Leaders

Премии Digital Leaders получили 4 электронных проекта Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Церемония награждения состоялась 27 мая. Digital Leaders – это ежегодная премия в области цифровых технологий, IT-решений и инноваций. С ее помощью специалисты отрасли, представители бизнеса и общественные деятели отмечают проекты, которые внесли значимый вклад в развитие цифровизации, создание цифровых сервисов и внедрение в различных сферах технологических решений.

Столичная программа лояльности "Миллион призов" одержала победу в номинации "Проект года в госсекторе". Этот проект вовлекает москвичей в жизнь города и формирует систему поощрения за участие в развитии Москвы.

Также в номинации "Проект года в госсекторе" выделили проект "Город знаний". Участники этого проекта проверяют сервисы Москвы и присоединяются к разным мероприятиям. Желающие выполняют полезные для столицы задания от органов исполнительной власти и городских организаций.

В свою очередь, проект "Активный гражданин" был награжден в номинации "Чат-бот года" за мини-приложение в МАХ. Оно позволяет горожанам принимать участие в голосованиях в удобном цифровом формате, чтобы оказывать влияние на развитие и преобразование столицы.

Помимо этого, платформу "Электронный дом" отметили в номинации "За вклад в продвижение цифровизации в России". Указанная платформа помогает москвичам проводить общие собрания собственников в электронном виде, а также принимать участие в опросах, оплачивать коммунальные услуги и другое.

Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, данная награда стала показателем того, что цифровые сервисы Москвы полезны и нужны москвичам. По его словам, сервисы становятся привычным и удобным инструментом для взаимодействия с городом. Специалисты будут и дальше их развивать, ориентируясь на настоящие потребности граждан.

