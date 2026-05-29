29 мая, 20:02

Транспорт

Путин объяснил повышение утильсбора защитой отечественного производителя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Повышение утильсбора связано с защитой российского товаропроизводителя. Об этом заявил журналистам Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что ставки утильсбора в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро превысят стоимость самих автомобилей. По его мнению, необходимо исправлять ситуацию в промышленной политике организации, которая "явно хромает".

"Мы никогда не против и никогда не ограничивали и не ограничиваем поставки на наш рынок товаров, произведенных в странах ЕврАзЭс и тем более произведенных в Белоруссии, нашем союзном государстве", – отметил Путин.

По его словам, Россия ведет переговоры по утильсбору со странами ЕАЭС открыто и честно. Российская сторона показывает, что есть угроза крупномасштабной сборки на территории третьих стран.

"По сути, это такой канал поставки товаров через территорию наших стран-партнеров. Делаем это в открытую, по-честному, прозрачно", – добавил президент.

Он также отметил, что не обсуждал с Лукашенко тему утильсбора на встрече, однако часто дискутировал по этому вопросу.

Новые правила расчета утильсбора для легковых авто вступили в силу в декабре 2025 года. Базовая ставка зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Однако крупнейшим отечественным автоконцернам предоставили отсрочку по уплате утильсбора. Срок уплаты за четвертый квартал 2025 года, а также за три квартала 2026-го перенесли на декабрь.

