Новые правила расчета утильсбора на автомобили вступят в силу 1 декабря

Новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей вступят в силу 1 декабря 2025 года. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом для граждан, которые ввозят в страну машины с мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее подчеркивал, что обновление правил расчета утильсбора позволит привлечь дополнительные средства для поддержки продаж машин.

Изначально новые правила должны были начать действовать 1 ноября, однако организация "Деловая Россия" призвала ввести отсрочку для завершения оформления таможенных процедур покупателями.

Решение о переносе было связано с учетом интересов россиян, которые могли заказать и оплатить авто с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил после публикации проекта с новыми параметрами или столкнуться с задержками в доставке.