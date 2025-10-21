Импорт подержанных легковых автомобилей в РФ достиг рекордного значения

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в сентябре 2025 года достиг рекордного значения за последние два года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Объем ввоза составил 48,4 тысячи единиц, при этом практически все пришлось на физических лиц. Больше всего машин с пробегом ввозится из Японии, но доля этой страны за три месяца сократилась с 48% до 39%. Вместе с тем показатели Китая выросли с 14% до 20%, приблизившись к результатам Южной Кореи, которая занимает 22% импорта подержанных авто.

Лидером марочного импорта оказалась Toyota, которая заняла 19% рынка в сентябре. В топ-5 вошли Honda, заняв 15%, а также BMW, Kia и Volkswagen. Доля каждой марки находится в интервале 6–9%.

Самыми популярными для ввоза моделями стали Toyota Corolla и Honda Freed.

За 9 месяцев этого года в Россию привезли почти 323 тысячи легковых машин с пробегом. Данный показатель на 10% превышает итоги аналогичного периода 2024 года.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что изменения механизма расчета утилизационного сбора не повлияют на доступность самых массовых категорий авто в России. В частности, для физических лиц останутся в силе льготные коэффициенты, если мощность ввозимого автомобиля не превышает 160 лошадиных сил. Доля таких машин в российском автопарке превышает 80%.

Министр также добавил, что изменения утильсбора в большей степени коснутся авто, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту, а также транспорта автобрендов, прекративших свою работу в стране.

