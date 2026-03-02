Форма поиска по сайту

02 марта, 06:02

Политика

Посол Корчунов заявил, что НАТО планирует устроить морскую блокаду РФ

Фото: depositphotos/shmeljov

Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российского посла в Осло Николая Корчунова.

"Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами и уже продемонстрировали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права", – указал дипломат.

Он отметил, что главная угроза нацбезопасности России заключается в приближении к ее границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран Североатлантического альянса. Это представляет непосредственную опасность для стратегически важных объектов РФ, прежде всего в северо-западных регионах.

В частности, по словам Корчунова, Норвегия наращивает военное присутствие на архипелаге Шпицберген. Участились визиты норвежских военных самолетов и боевых кораблей в этот регион.

Кроме того, Осло стремится вытеснить российских граждан и юридических лиц с архипелага. Для этого постоянно ужесточаются нормы природоохранного законодательства. Под предлогом заботы об окружающей среде ограничиваются свобода перемещения и виды деятельности в тех или иных районах архипелага, вводится разрешительный порядок для научной работы.

"Необоснованно ограничены полеты на Шпицбергене вертолета треста "Арктикуголь", что существенно сужает сферу деятельности на архипелаге головного российского предприятия. Есть претензии к норвежской стороне в связи с непрозрачным распределением взимаемых на Шпицбергене налогов и сборов", – отметил дипломат.

Корчунов подчеркнул, что у российской стороны есть варианты ответа на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики. МИД РФ ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пригрозил России "разрушительным" ответом в случае блокирования Сувалкского коридора. По его словам, Альянс регулярно обрабатывает множество сценариев, используя актуальные разведывательные данные и реальные оценки возможностей.

Россия продолжает настаивать на документальном закреплении отказа от расширения НАТО на Восток. Ключевым требованием Москвы является отмена итогов Бухарестского саммита 2008 года.

Европа оказалась вынуждена рассматривать вариант НАТО без США

