Самолет с сыном телеведущей Водонаевой развернули при обострении ситуации в Иране

Фото: Legion-Media.com/PEOPLETALK

Несовершеннолетний сын телеведущей Алены Водонаевой Богдан оказался в самолете, который развернули при обострении ситуации в Иране. Он летел из Дубая в Москву. Об этом блогер рассказала в телеграм-канале, передает "Радио 1".

Сперва Водонаева написала, что самолет, на борту которого был ее 15-летний сын, развернули на взлетно-посадочной полосе перед вылетом. Однако позже Богдан уточнил, что судно изменило курс в воздухе, когда до Москвы оставалось около двух часов.

"Мы подлетали к Ирану, и в этот момент закрыли воздушное пространство. То есть риск выше был, могли залететь в это воздушное пространство, нас могли сбить", – рассказал подросток в голосовом сообщении.

В связи со случившемся Водонаева призналась, что до самого утра не спала и не могла найти себе места.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Одна из иранских ракет упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. Кроме того, беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Посетителей эвакуировали на улицу, информации о возможных пострадавших не было.

В ходе эскалации иранский БПЛА также атаковал терминал международного аэропорта Дубая. В результате один человек погиб и еще семеро пострадали.