Израиль заявил о ликвидации командира отделения "Исламского джихада"

Фото: depositphotos/dnaveh

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате удара по Бейруту ликвидировала командира ливанского отделения радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" Абу Хамзу Рами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что удар был нанесен по одному из районов города. Другие подробности операции не приводятся.

Ранее Израиль заявил о ликвидации в Бейруте начальника штаба разведки "Хезболлы" Хусейна Макледа. В ЦАХАЛ подчеркнули, что у военных есть подтверждение его гибели.

Кроме того, в Бейруте в результате израильских ударов погиб председатель парламентской фракции "Верность сопротивлению", представляющей шиитское движение "Хезболла", Мухаммед Раад. Всего во время этой атаки погибли как минимум 10 человек.