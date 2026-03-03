Форма поиска по сайту

03 марта, 11:58

Происшествия

В Чечне похоронили бизнесмена Умара Джабраилова

Фото: Legion-Media.com//PhotoXPress.ru/Елена Никитченко

Предпринимателя Умара Джабраилова похоронили в его родовом селе Новые Атаги в Чечне, сообщает ТАСС.

В церемонии приняли участие десятки человек. Тело предпринимателя вынесли на носилках после необходимых ритуалов и, совершив религиозный обряд зикр, доставили на кладбище пешком.

О смерти Джабраилова стало известно 2 марта. Утверждалось, что он покончил с собой. По данным СМИ, его тело нашли в ЖК Vesper Tverskaya в Москве.

Правоохранители заявили журналистам, что возможная причина самоубийства – финансовые проблемы, однако криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет.

В 1997 году Джабраилов был топ-менеджером группы компаний "Плаза", с 2004-го по 2009-й – сенатором от Чечни. Также он занимал пост замглавы комитета Совфеда по международным делам.

