ТАСС: бизнесмен Джабраилов покончил с собой в Москве

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Его бывший адвокат Александр Карабанов подтвердил информацию о смерти. По данным телеграм-канала Baza, тело бизнесмена обнаружили в ЖК Vesper Tverskaya.

Джабраилов родился в Грозном в 1958 году. В 1997-м он стал топ-менеджером группы компаний "Плаза", а с 2004-го по 2009-й был сенатором от Чечни. Кроме того, он занимал пост замглавы комитета Совфеда по международным делам.

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Кремля. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечалось, что бизнесмен находился под воздействием наркотиков.

Позднее Джабраилова оштрафовали на 500 тысяч рублей и исключили из партии "Единая Россия". Бизнесмен признал свою вину.

Джабраилов являлся почетным академиком Российской академии художеств (РАХ), а также вице-президентом "Творческого союза художников России" по стратегическим и специальным проектам.