02 марта, 20:33

Политика

Медведев предрек начало третьей мировой войны из-за действий Трампа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Третья мировая война может вспыхнуть в любой момент, если президент США Дональд Трамп продолжит свою опасную политику, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В частности, он упомянул насильственную смену режимов главой Белого дома.

"Если Трамп продолжит свой безумный курс, <...> она, несомненно, начнется. И триггером может стать любое событие. Любое", – добавил Медведев в беседе с ТАСС.

Трамп неоднократно негативно высказывался о боевых столкновениях между Россией и Украиной. В частности, в недавнем интервью американский лидер назвал безумием продолжение кризиса.

Параллельно с этим глава Белого дома объединил совместные усилия с Израилем против Ирана. Более того, он грозился беспрерывным сохранением интенсивных и точечных бомбардировок в Исламской Республике "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политика

