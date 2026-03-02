Москвичи могут получить доступ к городским сервисам через мессенджер MAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Москвичи могут быстро получить доступ к городским сервисам и услугам благодаря пяти встроенным в мессенджер MAX мини-приложениям. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Пользователям не нужно переключаться между несколькими приложениями, ждать загрузки страниц и держать в памяти адреса сайтов. Благодаря встроенным городским мини-приложениям самые актуальные услуги и сервисы города будут всегда под рукой", – цитирует портал пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Например, мини-приложение портала mos.ru позволяет, не выходя из мессенджера, прочитать актуальные новости, инструкции и найти ссылки на все необходимые сервисы. Таким образом, горожанам стало намного легче проверять информацию о штрафах, записываться в секции, вызывать мастера на дом и пользоваться другими доступными услугами.

Найти необходимую услугу позволяет встроенный в мини-приложение поиск. Там же можно перейти на официальные каналы Москвы и открыть ссылки для скачивания мобильных приложений города. Для того чтобы открыть все эти функции, необходимо активировать специального бота.

А найти интересные выставки, концерты и спектакли помогает мини-приложение сервиса "Мосбилет". Там можно применить разные фильтры и увидеть события по нужной дате, тематике или месту. При нажатии кнопки "Купить" пользователь будет перенаправлен к форме оплаты билетов.

Чтобы выбрать место, пользователю необходимо будет ввести ФИО и номер паспорта. При этом, если войти в приложении через аккаунт на mos.ru, данные появятся автоматически. Купленный билет можно найти в личном кабинете , а также в мобильных приложениях "Мой id", "Моя Москва", "Госуслуги Москвы".

Авторизированные пользователи также смогут пройти на спектакль или концерт без предъявления паспорта. На входе нужно будет только показать QR-код билета. Получить доступ к мини-приложению также можно через бота.

Кроме того, в мессенджере есть приложение "Мои документы", благодаря которому москвичи могут найти информацию о часах работы центров госуслуг, сроках предоставления услуг, необходимых для этого документах. Также там можно записаться на прием и сразу внести сведения для подачи заявления.

Также в приложении доступна информация о статусе заявлений и оценка качества обслуживания. Активация происходит через бота.

Мини-приложение "Активный гражданин" рассказывает горожанам о голосованиях, в которых можно принять участие. Чтобы поучаствовать в жизни столицы, нужно войти через аккаунт mos.ru.

После голосования пользователи получают баллы программы лояльности "Миллион призов", которые можно потратить на услуги и товары партнеров.

В мини-приложении городского медиабанка "Мосфото" пользователям доступны фото и видео о жизни в столице. Их можно скачивать, выкладывать в соцсети и вставлять в презентации при указании источника – портала mos.ru.

Получить доступ можно также через бота. После этого в мессенджере откроется специальное окно с рубриками и блоками, в которых собраны материалы.

В МАХ также доступны каналы Сергея Собянина, департамента информационных технологий, портала mos.ru и многих ведомств. Там пользователи могут читать новости и находить анонсы интересных событий. Кроме того, в каналах собрана актуальная информация о московском транспорте. образовании, спорте, экономике, технологиях и строительстве.

С 1 сентября в мессенджере также начнет действовать функция, позволяющая подтверждать возраст, право на льготы и предъявлять сведения об участии в программах лояльности торговых сетей. При этом потребители смогут как и раньше использовать бумажные документы, если захотят.

