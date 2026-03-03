Посольство США в Иордании эвакуировало персонал на фоне угрозы безопасности

Фото: depositphotos/eabff

Посольство США в столице Иордании Аммане временно эвакуировало своих сотрудников на фоне сохраняющейся угрозы безопасности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба дипломатическая миссии.

При этом в посольстве отказались раскрывать детали происхождения угрозы или ее источник.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после совместной военной атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. Ответом Исламской Республики стали удары по еврейскому государству и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

При этом целью одной из американо-израильских атак стала площадь Фирдоуси в центре Тегерана, расположенная в 600 метрах от посольства России в Иране. По актуальным данным, никто из россиян не пострадал.