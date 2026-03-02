В Катаре заявили об уничтожении двух летевших из Ирана самолетов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Военно-воздушные силы Катара сбили два военных самолета Су-24, летевших со стороны Ирана. Об этом сообщили в министерстве обороны эмирата.

Там добавили, что силы противовоздушной обороны также успешно перехватили семь баллистических ракет и два беспилотника.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По данным СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.