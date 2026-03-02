Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 17:54

Шоу-бизнес

Охранник Киркорова решил не требовать с артиста 77 тыс руб за неотработанные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Охранник народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Короткий не будет требовать с певца 77 тысяч рублей за неотработанные после травмы ноги дни. Об этом сообщает РИА Новости из зала Красногорского суда.

"Хотим заявить ходатайство об отказе от данных требований", – заявил адвокат охранника.

Короткий подал иск против Киркорова из-за причинения вреда здоровью в октябре прошлого года. По информации СМИ, во время одного из концертов певец сильно толкнул мужчину, что привело к травмам последнего.

Охранник лично явился на заседание и потребовал взыскать с певца компенсацию морального вреда. Мужчина рассказал, что после травмы ноги был на больничном. При этом он не объяснил, почему принял решение отказаться от требований о взыскании средств за неотработанные дни.

Также против Киркорова подал иск саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он потребовал аннулировать сделку по приобретению артистом земли вдоль береговой линии Москвы-реки. По его мнению, эти береговые полосы являются национальным достоянием и должны быть доступны для отдыха всех граждан.

Однако суд отказал бизнесмену в иске. Сам Киркоров на заседаниях не появлялся. После этого Рыськов подал жалобу в Генпрокуратуру. Он попросил принять меры по освобождению береговой полосы от строений и восстановить природный ландшафт.

Охранник потребовал с Киркорова более 2 млн рублей за причинение вреда здоровью

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика