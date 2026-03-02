Охранник Киркорова решил не требовать с артиста 77 тыс руб за неотработанные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Охранник народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Короткий не будет требовать с певца 77 тысяч рублей за неотработанные после травмы ноги дни. Об этом сообщает РИА Новости из зала Красногорского суда.

"Хотим заявить ходатайство об отказе от данных требований", – заявил адвокат охранника.

Короткий подал иск против Киркорова из-за причинения вреда здоровью в октябре прошлого года. По информации СМИ, во время одного из концертов певец сильно толкнул мужчину, что привело к травмам последнего.

Охранник лично явился на заседание и потребовал взыскать с певца компенсацию морального вреда. Мужчина рассказал, что после травмы ноги был на больничном. При этом он не объяснил, почему принял решение отказаться от требований о взыскании средств за неотработанные дни.

Также против Киркорова подал иск саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он потребовал аннулировать сделку по приобретению артистом земли вдоль береговой линии Москвы-реки. По его мнению, эти береговые полосы являются национальным достоянием и должны быть доступны для отдыха всех граждан.

Однако суд отказал бизнесмену в иске. Сам Киркоров на заседаниях не появлялся. После этого Рыськов подал жалобу в Генпрокуратуру. Он попросил принять меры по освобождению береговой полосы от строений и восстановить природный ландшафт.

