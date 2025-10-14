Бизнесмен подал иск против Киркорова с целью отсудить частный берег на Москве-реке

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов подал иск против народного артиста России Филиппа Киркорова с требованием аннулировать сделку по приобретению земли вдоль береговой линии Москвы-реки. Он рассказал об этом газете "Известия".

Речь идет об участке, площадь которого составляет 4,2 тысячи квадратных метров. Предприниматель отметил, что береговые полосы, отданные под частные владения и застройку, являются национальным достоянием. Из-за этого они должны быть доступны для отдыха и оздоровления всех граждан.

Рыськов подчеркнул, что жители мегаполиса или небольшого поселка имеют законное право находиться на берегу, а также "просто дышать свежим воздухом у воды".

"А люди, вообразившие себя элитой, лишают подрастающее поколение связи с родной природой, с той самой стихией, которая веками формировала наш национальный характер. Это противоречит всем нашим традициям и всем нашим законам", – заявил бизнесмен.

