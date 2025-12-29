Форма поиска по сайту

29 декабря, 20:54

Шоу-бизнес

Бейонсе стала пятым музыкантом-миллиардером в истории

Фото: ТАСС/АР/Matt Sayles

Американская певица Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, более известная как Бейонсе, стала пятым музыкальным исполнителем, чье состояние превысило миллиард долларов. Об этом сообщил журнал Forbes.

В числе музыкантов-миллиардеров также ее муж Jay-Z (настоящее имя – Шон Кори Картер. – Прим. ред.), Тейлор Свифт, Брюс Спрингстин и Рианна.

По данным журнала, мировой тур Бейонсе The Renaissance в 2023 году собрал почти 600 миллионов долларов. В 2024-м певица выпустила альбом в стиле кантри Cowboy Carter, тур в честь выхода которого принес исполнительнице более 400 миллионов долларов от продаж билетов. Кроме того, 50 миллионов долларов она получила от продаж побочной продукции.

Отмечается, что Бейонсе начала строить свою бизнес-империю в 2010 году, когда основала компанию Parkwood Entertainment, а также взяла под контроль практически все аспекты своей карьеры.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Этому поспособствовали сборы фильма "Аватар: Пламя и пепел".

Помимо него, в перечень режиссеров-миллиардеров вошли Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Питер Джексон и Тайлер Перри.

