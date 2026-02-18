Форма поиска по сайту

18 февраля, 21:39

Политика
Кадыров: недопонимание с Керимовым требовало мужского разговора

Кадыров рассказал, как разрешил недопонимание с Керимовым

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о восстановлении дружеских отношений и деловых связей с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве. Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки", – написал он.

Вместе с тем Кадыров обратил внимание на то, что их с Керимовым рукопожатие, снимок которого он опубликовал ранее, стало предметом различных интерпретаций.

Встреча главы Чечни и сенатора от Дагестана состоялась в конце января. Говоря об итогах, Кадыров охарактеризовал ее как "плодотворную", а также назвал Керимова "братом" и пожелал ему успехов во всех делах и начинаниях.

Ранее в соцсетях появилась информация о ДТП, в результате которого якобы пострадал сын главы Чечни Адам. Позже Кадыров опроверг информацию об аварии, заявив, что с помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. Глава Чечни добавил, что планирует усилить меры по противодействию преступлениям в интернете.

