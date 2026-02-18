Собянин рассказал, какие спортивные мероприятия пройдут в Москве в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 200 крупных спортивных мероприятий планируется провести в столице в 2026 году. В их числе – Большой фестиваль бега, День футбола, День баскетбола, День шахмат и Московский марафон тренировок. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, ключевые задачи по развитию общедоступного спорта и физкультуры на этот год уже утверждены. Помимо спортивных мероприятий планируется завершить строительство и реконструкцию 47 объектов инфраструктуры, обустроить 23 всесезонные спортплощадки нового формата, 11 флагманских и 21 районную и окружную лыжную трассу, а также 15 зон отдыха у воды.

Мэр отметил, что число занимающихся спортом москвичей продолжает расти. В прошлом году их насчитывалось 6,8 миллиона человек, тогда как 15 лет назад эта цифра была почти втрое меньше.

В прошлом году в столице прошло 175 крупных массовых спортивных мероприятий: фестивали, марафоны и массовые старты. Кроме того, было открыто 41 новое сооружение, включая 12 капитальных объектов и 29 быстровозводимых спорткомплексов.

Ранее сообщалось, что на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах 21 февраля пройдет масштабная игра в снежки. В матчах будут участвовать 20 команд по 10 человек каждая. Турнир пройдет в несколько раундов: команды сыграют по 2–3 матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз.

