Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 16:46

Мэр Москвы

Собянин рассказал, какие спортивные мероприятия пройдут в Москве в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 200 крупных спортивных мероприятий планируется провести в столице в 2026 году. В их числе – Большой фестиваль бега, День футбола, День баскетбола, День шахмат и Московский марафон тренировок. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, ключевые задачи по развитию общедоступного спорта и физкультуры на этот год уже утверждены. Помимо спортивных мероприятий планируется завершить строительство и реконструкцию 47 объектов инфраструктуры, обустроить 23 всесезонные спортплощадки нового формата, 11 флагманских и 21 районную и окружную лыжную трассу, а также 15 зон отдыха у воды.

Мэр отметил, что число занимающихся спортом москвичей продолжает расти. В прошлом году их насчитывалось 6,8 миллиона человек, тогда как 15 лет назад эта цифра была почти втрое меньше.

В прошлом году в столице прошло 175 крупных массовых спортивных мероприятий: фестивали, марафоны и массовые старты. Кроме того, было открыто 41 новое сооружение, включая 12 капитальных объектов и 29 быстровозводимых спорткомплексов.

Ранее сообщалось, что на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах 21 февраля пройдет масштабная игра в снежки. В матчах будут участвовать 20 команд по 10 человек каждая. Турнир пройдет в несколько раундов: команды сыграют по 2–3 матча, а в специальных поединках победители предыдущих игр поборются за главный приз.

Собянин: утвердили задачи по развитию физкультуры и спорта в Москве на 2026 год

Читайте также


мэр Москвыспортгород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика