18 февраля, 17:48

Общество

Новый снегопад накроет Москву в День защитника Отечества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый снегопад обрушится на Москву в понедельник, 23 февраля, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Это не последний снегопад в феврале: в следующий раз столицу засыплет снегом в День защитника Отечества", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Сильные метели ожидаются в столице уже в четверг, 19 февраля. Всего с 06:00 этого дня до 06:00 пятницы, 20 февраля, в мегаполисе выпадет более 50% месячной нормы осадков.

Причем снегопад будет усиливаться с каждым часом. Прогнозируется, что из-за непогоды сугробы могут вырасти на 29–34 сантиметра, а высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров.

В связи с приближающимся циклоном в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля.

Городские службы, в свою очередь, приступили к активной подготовке к метелям. В частности, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов уже перешли на круглосуточные дежурства.

Высота снежного покрова может превысить максимум в Москве за всю зиму

обществопогодагород

