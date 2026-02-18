Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве 19 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 50% месячной нормы осадков выпадет в Москве с 06:00 четверга, 19 февраля, до 06:00 пятницы, 20 февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, снегопад будет усиливаться с каждым часом и дойдет до пика в середине дня. Ожидается до 20–25 миллиметров осадков. Таким образом, сугробы могут вырасти на 29–34 сантиметра, а высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров. При этом климатическая норма – 39 сантиметров.

Тишковец добавил, что в этот день может быть побит рекорд высоты сугробов 60-летней давности. 19 февраля 1966 года она составляла 64 сантиметра.

Кроме того, может быть установлен рекорд для февраля в целом. Самые высокие сугробы в этом месяце наблюдались в 1994 году. Их высота тогда составляла 72 сантиметра. По информации синоптика, погода должна наладиться к концу этой недели.

В связи с приближающимся снегопадом в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Предупреждение будет действовать с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля.

В этот период возможны метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Балканский циклон вызвал в столичном регионе снегопады и метели. В столице сохраняются сложные погодные условия, поэтому городские службы задействованы в усиленном режиме. В Москве организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

При выпадении осадков специалисты проводят сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения столицы. В связи с похолоданием была скорректирована работа системы теплоснабжения.