Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 10:02

Происшествия

Неизвестные похитили мужчину из дома в Приморье

Фото: depositphotos/blinow61

Неизвестные похитили мужчину из дома в городе Артеме в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным, 16 февраля группа лиц на автомобиле Toyota Prius прибыла к частному домовладению на улице Лазо. Там злоумышленники применили физическое насилие к потерпевшему, принудительно посадили его в машину и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц с применением насилия". Правоохранители устанавливают личности похитителей и опрашивают свидетелей. Также на месте происшествия произведен осмотр.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение, заявив по телефону экстренным службам, что ее держат в подвале. Она рассказала правоохранителям, что ее якобы похитил таксист, когда она возвращалась с тренировки.

Позже выяснилось, что информация о похищении была ложной. Сама девочка призналась, что сделала это, чтобы понять, насколько далеко зайдет расследование полиции.

Подросток из Красноярска признан потерпевшим по делу о похищении

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика