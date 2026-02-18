Неизвестные похитили мужчину из дома в Приморье

Фото: depositphotos/blinow61

Неизвестные похитили мужчину из дома в городе Артеме в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным, 16 февраля группа лиц на автомобиле Toyota Prius прибыла к частному домовладению на улице Лазо. Там злоумышленники применили физическое насилие к потерпевшему, принудительно посадили его в машину и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц с применением насилия". Правоохранители устанавливают личности похитителей и опрашивают свидетелей. Также на месте происшествия произведен осмотр.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение, заявив по телефону экстренным службам, что ее держат в подвале. Она рассказала правоохранителям, что ее якобы похитил таксист, когда она возвращалась с тренировки.

Позже выяснилось, что информация о похищении была ложной. Сама девочка призналась, что сделала это, чтобы понять, насколько далеко зайдет расследование полиции.