Журова ответила на отказ дарить смартфоны россиянам на ОИ-2026

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Отказ дарить смартфоны на зимних Олимпийских играх стал демонстрацией отношения к российским спортсменам. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это же вопрос политики компании, которая выдает смартфоны участникам Игр. Это показывает отношение к российским спортсменам. И это уже не первый раз на моей памяти. Может они еще кому-то не дали, мы ведь только про нас знаем", – отметила она.

Парламентарий удивилась таким подаркам, отметив, что в ее время такого не было.

Как ранее сообщалось, перед ОИ организаторы говорили, что все спортсмены получат подарки, включая специально разработанные для участников Олимпиады смартфоны Samsung.

По словам российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, в Олимпийской Деревне организаторы соревнований раздавали коробки с подарками, однако для нейтральных атлетов в них находились шампунь и зубная паста.

