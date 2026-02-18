Форма поиска по сайту

18 февраля, 11:27

Шоу-бизнес
SHOT: исполнителя песни "За тебя калым отдам" Тхагалегова госпитализировали в Краснодаре

Исполнителя песни "За тебя калым отдам" Тхагалегова госпитализировали в Краснодаре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/murat__thagalegov

Певец Мурат Тхагалегов, известный по композициям "Калым" и "Темная ночь", был экстренно госпитализирован во время своего выступления в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, концерт в ресторане "Стерлядь" сопровождался многочисленными проблемами. В частности, в рассчитанном на 600 мест зале собралось значительно больше зрителей. Некоторым пришлось стоять на диванах, а часть гостей не смогла попасть внутрь из-за двойных продаж билетов. Кроме того, начало концерта задержали на два часа, а на входе образовалась давка.

Сам Тхагалегов исполнил несколько песен, но после пятого номера ушел за кулисы и не вернулся. Выяснилось, что артисту резко стало плохо из-за переутомления.

Певец на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) принес извинения своим поклонникам. Он пояснил, что приехал на выступление прямо из больницы.

"Я приношу извинения всем, кто приобрел билеты и не попал на мое выступление, я приношу извинения за организаторов, которые не донесли до людей формат мероприятия. Я прошу прощения за организаторов, которые не справились с организацией", – написал Тхагалегов.

Он также добавил, что тем, кто не попал на выступление, будут возвращены денежные средства.

Ранее певица Милана Стар отменила сольный концерт, который должен был пройти 28 января в Москве. Такое решение было принято из-за проблем со здоровьем матери Ирины Маирко, которая является ее концертным директором. Певица уточнила, что по этой причине она не может выступить в том формате, который изначально планировался.

